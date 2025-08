Napoli – Tenta di rubare un Rolex, nei guai minore

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, in una cornice di stretta collaborazione tra Forze di Polizia, tesa a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano nel periodo estivo la città di Napoli, hanno tratto in arresto un 16enne napoletano per tentata rapina e lesioni personali.

In particolare, gli agenti del Commissario Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Anna dei Lombardi, hanno notato un uomo che fuggiva in direzione di via Maddaloni. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti hanno raggiunto il prevenuto, che nel frattempo era già stato bloccato dalla pattuglia della Guardia di Finanza ; i militari, a seguito della segnalazione da parte di alcuni passanti, si erano già posti anch’essi all’inseguimento del soggetto. Poco dopo, gli operatori sono stati avvicinati dalla vittima, la quale ha riferito che il 16enne aveva tentato di scippargli l’orologio, nello specifico un Rolex del valore di circa 35mila euro e non riuscendo nell’intento si era dato alla fuga.

Per tali motivi l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.