Napoli – Tenta di rubare in un negozio, denunciato 24enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un negozio di abbigliamento di piazza Garibaldi per la segnalazione di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un uomo era stato fermato da un addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, dopo aver rimosso una parte del dispositivo antitaccheggio da un cappello, aveva tentato di uscire dal negozio occultandolo nei pantaloni e facendo scattare l’allarme.

Gli operatori lo hanno bloccato trovandolo in possesso di un coltello della lunghezza di 21 cm.

Un 24enne magrebino, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato per tentato furto aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere.