Napoli – Tenta di rubare delle auto, denunciato 42enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Foggia dove una persona stava armeggiando su alcune auto parcheggiate in strada.

I poliziotti hanno bloccato un uomo trovandolo in possesso di attrezzi da scasso e hanno riscontrato che le serrature di due autovetture erano state forzate.

M.C., 42enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per tentato furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e danneggiamento.