Napoli – Tenta di rapinare un uomo, arrestato 35enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne algerino, con precedenti di polizia, per tentata rapina aggravata, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I hanno udito le urla di un uomo che stava chiedendo aiuto ed hanno notato il 35enne che gli stava puntando una pistola contro nel tentativo di sottrargli il telefono.

Il prevenuto, alla vista degli agenti, ha tentato di darsi alla fuga finché gli operatori lo hanno raggiunto in via Marvasi e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno accertato che l’arma era una pistola da softair, priva di tappo rosso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.