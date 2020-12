Napoli – Tenta di rapinare un negozio, arrestato 36enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Speranzella per una lite all’interno di uno stabile.

Gli agenti hanno accertato che un ex condomino aveva aggredito verbalmente un altro residente del palazzo e, nell’allontanarsi, aveva distrutto alcuni arredi dell’edificio.

I poliziotti, durante le ricerche dell’uomo, giunti in via Concezione a Montecalvario sono stati avvicinati da un commerciante che aveva appena subito un tentativo di rapina da parte di un individuo armato di pistola e, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, hanno accertato che si trattava della stessa persona che stavano cercando.

L’uomo è stato poi intercettato e bloccato nei pressi della sua abitazione in vico Lungo San Matteo e trovato in possesso di una pistola airsoft; G. F., 36enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata rapina aggravata nonché denunciato per danneggiamento e violenza privata.