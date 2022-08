Napoli – Tenta di rapinare un cellulare, arrestato 25enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi hanno udito le urla di una donna che chiedeva aiuto; le si sono avvicinati e lei ha indicato un uomo che, poco distante, stava tentando di rapinare il cellulare a sua figlia.

Gli operatori hanno raggiunto l’uomo che ha opposto resistenza danneggiando anche il deflettore dell’auto di servizio e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

M.C., 25enne senegalese irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina, resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.