Napoli – Tenta di fuggire ad un controllo e viene trovato in possesso di droga, denunciato 19enne

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Filippo Maria Briganti hanno notato una persona confabulare con il conducente di uno scooter; quest’ultimo, alla loro vista, nel tentativo di eludere il controllo, ha accelerato la marcia urtando contro uno degli operatori e facendolo rovinare al suolo.

I poliziotti, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 3 stecche di hashish del peso di circa 21,7 grammi.

Un 19enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale; gli sono state, altresì, contestate quattro violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida senza casco protettivo, guida senza patente poiché mai conseguita e omessa custodia di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.