Napoli – Tenta di fuggire a bordo di un’imbarcazione, arrestato 37enne

Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per danneggiamento dei beni dello stato, violazione dei sigilli e inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione.

In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Mare e personale della Capitaneria di Porto, durante il servizio di vigilanza costiera nello specchio acqueo della baia di San Francesco, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un’imbarcazione, sottoposta a sequestro amministrativo, che aveva lasciato gli ormeggi e si dirigeva verso il largo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Gli agenti a bordo degli acquascooter e la motovedetta della Guardia Costiera, prontamente intervenuti, hanno intercettato l’imbarcazione; il 37enne, nonostante gli fosse stato ripetutamente intimato l’alt, ha continuato la sua folle navigazione a velocità sostenuta andando ad impattare contro uno degli acquascooter e facendo cadere rovinosamente in acqua l’agente; subito dopo, il soggetto è stato bloccato e l’imbarcazione posta sotto sequestro mentre l’agente è stato trasportato presso l’Ospedale Rizzoli per le cure mediche.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.