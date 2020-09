Napoli – Strappò la borsa ad una turista, fermato 41enne

Stamattina personale della Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le indagini, nei confronti di F. F., nato a Napoli il 28.09.1979, gravemente indiziato di furto con strappo.

L’uomo, in seguito ad attività investigativa, è ritenuto responsabile di aver strappato la borsa ad una turista italiana che, la mattina del 25 luglio scorso, stava passeggiando a Corso Umberto con degli amici, e di essere poi fuggito a bordo di uno scooter e successivamente rintracciato dai “Falchi” in Via Foria.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ed al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e dai suoi amici, è stato ricostruito il fatto delittuoso.

Gli agenti, inoltre, hanno recuperato la refurtiva che è stata riconsegnata alla vittima.