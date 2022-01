Napoli – Stalking nei confronti della ex compagna, arrestato 58enne

Lunedì gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa venerdì scorso dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 58enne napoletano, già sottoposto alla libertà vigilata, ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti della ex compagna.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima che, in ripetute occasioni, sarebbe stata minacciata ed aggredita dall’uomo il quale, con il suo comportamento, le avrebbe cagionato un perdurante stato di ansia e paura costringendola, altresì, a cambiare le proprie abitudini di vita.