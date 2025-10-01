Napoli – Stadio Maradona: intensificati i controlli della Polizia: il bilancio

Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli volti anche al contrasto delle condotte illecite verificatesi nella zona antistante lo stadio “Maradona”, ed in particolare nelle aree parcheggio che circondano la struttura sportiva teatro di fenomeni di devianza giovanile.

Nello specifico, nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno identificato 500 persone, di cui 120 con precedenti di polizia, controllato 170 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e 2 a fermo amministrativo.

Inoltre, nel corso dell’attività sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancato uso del casco protettivo e mancata copertura assicurativa.

Infine, gli operatori hanno denunciato una persona per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere mentre, un’altra è stata tratta in arresto per rapina.