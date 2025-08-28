Napoli – Stabilimento balneare abusivo: sequestrate attrezzature e denunciati tre soggetti

In data 27 agosto 2025, i militari del Reparto Operativo Aeronavale e del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza, congiuntamente a personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Napoli e dei Carabinieri,

nel corso di un servizio di polizia demaniale finalizzato al controllo del territorio e al contrasto dell’occupazione

abusiva del demanio marittimo, sono intervenuti in un’area di 10.000 mq in località Coroglio (Nisida – NA),

sulla quale era stato allestito abusivamente uno stabilimento balneare.

L’operazione, posta in essere alle prime luci dell’alba, si è conclusa con la denuncia di 3 soggetti e il sequestro di

520 attrezzature utilizzate per l’attività (tra lettini, ombrelloni e sdraio). Dagli accertamenti condotti è emerso che

l’area individuata era sottoposta non solo al divieto di balneazione ma anche di accesso pedonale.

Al vaglio delle Fiamme Gialle la situazione reddituale dei soggetti denunziati, atteso che l’esercizio abusivo

poteva fruttare, in nero, anche circa 3.000 euro al giorno.

Quanto in sequestro è stato posto in giudiziale custodia presso un deposito dell’Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Centrale, all’interno del porto di Napoli, in attesa del nulla osta da parte dell’A.G. procedente per la

confisca e la successiva distruzione.

L’attività di servizio, che rientra in un più ampio progetto di lotta all’abusivismo demaniale lungo la fascia

costiera partenopea, ha consentito di arginare il fenomeno dell’irregolare occupazione del demanio marittimo e

di tutelare gli onesti operatori economici del settore.