MILINKOVIC SAVIC 7: salva il risultato nel finale con una parata pazzesca su un colpo di testa a distanza ravvicinata. Intervento che vale un gol. Strepitoso
SPINAZZOLA 6: spinge meno del solito, copre bene. Prudente
JUAN JESUS 6,5: autore di buone chiusure, gioca con personalità conferendo tranquillità al reparto. Convinto
BEUKEMA 6,5: presidia bene la sua zona, gioca facile senza strafare ma è sempre puntuale e preciso negli interventi. Presente
GUTIÉRREZ 6: prova a sovrapporsi ma non sempre trova il varco giusto. Rischia poco alle sue spalle. Affidabile (dall’80’ OLIVERA s.v.)
POLITANO 5,5: chiama il portiere ospite alla gran parata, punta sempre l’uomo creando scompiglio. Mezzo voto in meno per il rigore procurato ingenuamente. Avventato (dal 70′ NERES 6: entra bene in partita dando imprevedibilità e brio alla manovra. Velenoso)
ANGUISSA 6: si vede poco negli inserimenti ma fa tanta densità in mediana. Solido
LOBOTKA 6,5: dirige il traffico in mezzo al campo con la solita calma olimpica. Si sacrifica anche in contenimento. Cruciale
DE BRUYNE 7: scaccia via critiche e malumori con due assist da tre punti. Eccezionale la giocata con la quale manda in porta Hojlund in occasione del primo gol. Pennella palloni deliziosi. Sontuoso (dall’80’ GILMOUR s.v.)
MCTOMINAY 5,5: poco incisivo negli ultimi sedici metri, si vede poco. Al di sotto dei suoi standard. Oscurato (dal 70 LANG 5,5: non incide, sembra ancora poco integrato negli schemi di Conte. Evanescente)
HOJLUND 8: autentico mattatore della serata. Porta gli azzurri in vantaggio con un gol da bomber vero, attaccando la profondità alla perfezione. Sigla la doppietta con un’incornata ad anticipare il portiere. Fa reparto da solo. Rapace
YouTube
RSS