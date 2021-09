Fonte sscnapoli.it

Napoli – Spartak Mosca 2-3, Spalletti: “Potevamo fare di più ma non siamo stati disastrosi. Osimhen è stato fermato lanciato in porta…””

“In assoluto si può perdere e questo non deve essere visto come un disastro. Io pensavo di poterla anche pareggiare a un certo punto per come avevamo reagito”.