Napoli- Spartak Mosca: 2-3. Azzurri sconfitti al Diego Armando Maradona all’esordio casalingo europeo

Comincia bene, finisce male. Il Napoli perde contro lo Spartak al termine di una gara combattuta ma anche condizionata da episodi, decisioni e tanta spigolosità. Gli azzurri passano subito con Elmas, che segna il gol più veloce di una squadra italiana in Europa League, ma poi viene rallentato dall’espulsione, al VAR, di Mario Rui. Successivamente, tuttavia, ruvidità russe dall’altro lato sono valutate con maggiore clemenza e indulgenza. Lo Spartak in superiorità pareggia e sorpassa. Sotto la pressione del Napoli arriva pure il 3-1 in contropiede. Osimhen ridà forza e orgoglio al Napoli con il secondo gol. Nel finale assalto tutto anima e cuore degli azzurri ma resta il successo russo. La classifica del Girone è comunque tutta ancora da scrivere, pregna di equilibrio. Si ricomincia domenica a Firenze per riattaccare il filo luminoso in campionato.

PRIMO TEMPO –

1′ – gooooool Elmas!

1′ – taglio di Insigne per Politano, uscita di Maksimenko che respinge e destro al volo di Elmas che infila di forza: 1-0! Napoli avanti come un fulmine

7′ – Napoli che comanda il gioco e cerca la manovra avvolgente

11′ – ancora gran lancio di Insigne per Di Lorenzo, torre per Petagna che di destro in drop sfiora il palo

18′ – lancio di Mario Rui per Petagna che stoppa tira in area, salva un difensore in chiusura

28′ – ammonito Mario Rui

28′ – espulso Mario Rui dopo intervento del VAR

35′ – occasione gol per il Napoli prima con Politano, poi con Zielinski che da pochi metri calcia alto

39′ – sinistro di Bakaev e Di Lorenzo è bravo a opporsi davanti a Meret

41′ – entra Malcuit per Insigne

42′ – ammonito Ponce

45′ – ammonito Litvinov

45′ – entra Sobolev per Ponce

45′ + 4′ – rigore per lo Spartak che il VAR rettifica in fallo in attacco. Si resta 1-0 per il Napoli

45′ + 4′ – ammonito Di Lorenzo

45′ + 4′ – ammonito Soboloev

45′ + 5′ – Meret blocca bene su sinistro di Promes

– SECONDO TEMPO –

46′ – entra Osimhen per Petagna

46′ – entra Anguissa per Zielinski

55′ – Pareggio dello Spartak con girata di destro di Promes in area: 1-1

65′ – ammonito Koulibaly

65′ – ammonito Caufriez

75′ – entra Lozano per Politano

81′ – gol dello Spartak con Ignatov che penetra in area: 2-1

83′ – espulso Caufriez

90′ – gol dello Spartak con Promes che infila in contropiede il 3-1

90′ + 4′ – gooooool Osimhen!

90′ + 6′ – ammonito Umyarov

90′ + 7′ – finisce 3-2 per lo Spartak al Maradona

Tabellino

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas (82′ Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (46′ Anguissa), Politano (75′ Lozano), Insigne (41′ Malcuit), Petagna (46′ Osimhen). All.Luciano Spalletti

Spartak Mosca: Maksimenko, Caufriez, Gigot, Dzhikiya, Moses, Litvinov (73′ Ignatov), Bakaev (84′ Lomotivski), Umyarov, Artyon, Ponce (46′ Sobolev), Promes. All. Rui Vitória

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia)

Marcatori: 1′ E. Elmas, 55′ Promes, 81′ Ignatov, 90′ Promes, 90’+4′ V. Osimhen

Note: espulso Mario Rui al 28′. Espulso Caufriez all’83’. Ammoniti Ponce, Litvinov, Koulibaly, Umyarov, Di Lorenzo, Sobolev

Fonte sscnapoli.it