Napoli – Spalletti: “Col Genoa massima concentrazione, vogliamo conquistare il terzo posto”

“Domenica sarà una gara difficile in cui bisognerà tenere alta l’attenzione“. Luciano Spalletti parla in conferenza stampa a due giorni dal match contro il Genoa:

“Ci aspetta un impegno importante perchè vogliamo consolidare e conquistare il podio. Ci vorrà una gara intensa e una prestazione di livello. Coloro che verranno al Maradona testimonieranno dell’affetto per questa squadra”.

“Non faremo esperimenti in queste due ultime gare perchè vogliamo chiudere al massimo e in bellezza. Il Genoa ha un calcio molto concreto e fisico e bisognerà dare il massimo”.

“E’ chiaro che c’è tantissimo rammarico per l’ultimo periodo della stagione, ma è anche vero che questi ragazzi hanno fatto tanta strada per raggiungere un traguardo importante. Ho un gruppo che ha dimostrato tantissima professionalità”.

Sarà anche l’ultima di Insigne:

“Sì, un motivo in più per stringersi attorno a Lorenzo. Lui è stato un capitano disponibile e di esempio per i compagni. Lo ringrazio per quello che ha dato a me e alla squadra. E’ stato un punto di riferimento per il gruppo ed ha molti meriti per la conquista della zona Champions”.

Sul futuro: “Io sono l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. La volontà comune è quella di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Quest’anno abbiamo disputato un campionato di testa, purtroppo non siamo riusciti a tenere fino alla fine ma certamente stiamo mettendo i presupposti per poter proseguire la prossima stagione. Abbiamo già ottenuto progressi rispetto agli anni passati”.