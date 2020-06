Napoli – Spal 3-1, le pagelle: Mertens e Callejon sugli scudi, gloria anche per Younes. Ispiratissimo Fabian Ruiz

MERET 6: può fare poco sul gol di Petagna, tutto sommato poco impegnato. Si fa trovare pronto sulla conclusione di Valoti. Rilassato

HYSAJ 6: soffre poco, la Spal sfonda dalle sue parti solo in occasione del gol. Prova anche a spingere ma manca la qualità nei cross. Generoso

MAKSIMOVIC 6: meno sollecitato rispetto alle gare precedenti, presidia la zona con concentrazione e autorevolezza. Presente sulle palle alte. Solido

KOULIBALY 6: non riesce a chiudere su Petagna che va in rete, per il resto gioca facile senza strafare vista la sterilità offensiva degli ospiti. Al risparmio (dall’80’ MANOLAS s.v.)

MARIO RUI 6: come sempre ha licenza di attaccare. Duetta molto con Insigne anche se mancano lucida e precisione quando arriva sul fondo. Pochi patemi in fase difensiva. Arrembante (dall’80’ GHOULAM s.v.)

FABIAN RUIZ 7: trova il corridoio che manda in porta Mertens per l’1-0, disegna la parabola per la testa di Younes che vale il 3-0. Tocca tanti palloni con giocate sempre di qualità. Ispiratissimo

LOBOTKA 6,5: ha caratteristiche diverse rispetto a Demme ma in mediana si fa rispettare. Smista palla senza sbavature, unisce qualità e quantità. Affidabile

ELMAS 6,5: bella la pennellata con la quale manda in rete Callejon, vivace e propositivo per tutta la gara. Diamante

CALLEJON 7: sempre nel vivo del gioco, con i suoi tagli buca puntualmente la difesa ospite. Va in gol con un preciso diagonale, attacca la profondità continuamente. Spina nel fianco (dal 75′ YOUNES 6,5: segna subito di testa la rete che chiude la gara. Appare in ottima forma nonostante lo scarso minutaggio. Fulmineo)

MERTENS 7: sblocca subito il match con un delizioso tocco sotto, il Var cancella l’assist a Insigne. Risparmiato nell’ultima mezz’ora. Infallibile (dal 63′ MILIK 6: non ottiene molti palloni invitanti, si limita a partecipare al giro palla tenendo alta la squadra. Boa)

INSIGNE 6,5: colpisce un palo e il Var gli nega la gioia del gol. Da sempre l”impressione di poter far male, Gattuso lo preserva in vista dell’Atalanta. Iperattivo (dal 63′ LOZANO 6,5: grande impatto sul match. Imprendibile in campo aperto, gli avversari sono costretti sistematicamente al fallo per fermarlo. Conclude e mette al centro palloni sempre pericolosi. Scheggia)