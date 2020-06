Napoli-Spal: 3-1. Gli azzurri sanno solo vincere: quinta vittoria consecutiva, nel segno di Mertens, Callejon e Younes

In un San Paolo deserto, il Napoli batte la Spal per 3-1, grazie alle reti di Mertens, Callejon e Younes; di Petagna il gol del momentaneo pareggio spallino. Partita senso unico, con gli azzurri assoluti padroni del campo e ferraresi in balia dello spumeggiante gioco degli uomini di Gattuso. Partenze dal basso ben congegniate, tagli perfetti degli esterni e palleggio a tutto campo: la cura del mister Campione del Mondo sta dando i suoi frutti. Quinta vittoria consecutiva in campionato, intervallate dal pareggio di Champions contro il Barcellona e dalla conquista della Coppa Italia: meglio di così era impensabile. Corre il Napoli ma, purtroppo, corre anche l’Atalanta che, battendo al Friuli l’Udinese per 3-2, tiene a 12 punti di distanza gli azzurri.

Primo Tempo. Primi 45 minuti senza storia, col Napoli che chiude la frazione in vantaggio per 2-1. Risultato che sta stretto agli azzurri, che dominano in lungo e largo, sciorinando un bel calcio. Al 3° la rete del vantaggio: Mertens la mette alle spalle di Letica, l’arbitro, prima annulla, per segnalazione di off-side dell’assistente di linea, poi convalida dopo intervento del Var. Al 6° gli azzurri vanno vicino al raddoppio con Elmas, liberato al tiro da Insigne: palla di poco al lato. Al 12° intervento provvidenziale di Koulibaly, che sottoporta chiude su Petagna. Al 23° bella azione corale degli azzurri, che arrivano al tiro con Fabian Ruiz, fermato da Letica: dubbio intervento sottoporta su Callejon, su cui arbitro e Var hanno fatto proseguire. Al 29° ennesimo palo del Napoli: Insigne , dopo uno scambio con Elmas, dal limite, colpisce la base del palo alla destra di Letica, sul ribaltamento di fronte, Petagna viene liberato al centro dell’area da Reca dalla sinistra e trova il pareggio; azzurri puniti eccessivamente nell’unico affondo spallino. Al 36° Napoli trova di nuovo il vantaggio, con un’azione di sarriana memoria: taglio dalla sinistra di Elmas, stop e tiro, nulla da fare per Letica. Al 38° Letica si deve superare per evitare la terza capitolazione, mettendo in angolo un perfetto tiro dal limite di Mario Rui. Al 48° arriva la terza rete: Mertens libera Insigne, che da pochi metri non perdona Letica; il gol però viene annullato al Var per un millimetrico off-side di Mertens.

Secondo Tempo. La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo, con il Napoli padrone del match e la Spal pronta a sfruttare ogni minima occasione concessa dalla difesa azzurra. Al 10° da un errore sulla trequarti di Callejon, la palla arriva a Valoti che impegna seriamente Meret. Due minuti più tardi, bella azione degli azzurri, che arrivano al tiro con Callejon: palla centrale e facile preda di Letica. Al 20° doppio cambio in casa Napoli: Milik e Lozano per Mertens e Insigne. Al 23° Lozano arriva al tiro dalla sinistra, scaldando le mani a Letica. Al 29° clamoroso liscio di Callejon a pochi metri dalla porta. Al 32° entra Younes per Callejon. Passa un minuto ed il tedesco timbra il cartellino, mettendo la palla del 3-1 alle spalle di Letica; perfetto l’assist di Fabian Ruiz. Al 35° fuori Mario Rui e Koulibaly, dentro Manolas e Ghoulam. Al 39° bellissima punizione di Ghoulam dai 28 metri, con palla respinta a lato da Letica, non senza difficoltà. Al 41° Younes sfiora la doppietta con un tiro dal limite: la palla fa la barba al palo.

Tabellino

Napoli- Spal : 3-1 (pt 2-1)

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly (80′ Manolas), Mario Rui (80′ Ghoulam); Fabian, Lobotka, Elmas; Callejon (76′ Younes), Mertens (64′ Milik), Insigne (64′ Lozano). A disposizione: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Ghoulam, Zielinski, Demme, Younes, Lozano, Milik, Politano. Allenatore: Gattuso

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca (46′ Valoti); Fares, Missiroli, Murgia (75′ Dabo); Strefezza (75′ D’Alessandro), Petagna (80′ Floccari), Cerri. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Floccari, Dabo, Castro, Sala, Tomovic, Bonifazi, D’Alessandro, Tunjov. Allenatore: Di Biagio

MARCATORI: 4′ Mertens (N), 30′ Petagna (S), 36′ Callejon (N), 78′ Younes (N)

Ammoniti: Valoti (S), Fares (S), Felipe (S)

ARBITRO: Pairetto. Assistenti: Fiorito e Caliari. IV Uomo: Marini. VAR: Nasca-Longo