Napoli – Spaccio, nei guai 30enne

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Malta hanno notato un uomo seduto su uno scooter che ha consegnato qualcosa ad un giovane in cambio di denaro; alla vista dei poliziotti, i due si sono dati alla fuga.

Ne è nato un breve inseguimento nel corso del quale l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre lo spacciatore è stato bloccato e trovato in possesso di tre bustine con 3,3 grammi circa di marijuana, tre involucri con 3,4 grammi circa di hashish e 95 euro.

F.C, 30enne della Repubblica Dominicana con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti ed il motociclo è stato sottoposto a sequestro.