Napoli – Spaccio, fermato 18enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria altezza via Cesare Rosaroll hanno notato un giovane a bordo di uno scooter che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa a una persona e, alla loro vista, i due si sono dati alla fuga nonostante fosse stato loro intimato l’alt.

I poliziotti dopo pochi metri hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 11 involucri contenenti 5 grammi circa di cocaina e 95 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

R.V., 18enne napoletano, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione; infine, il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro.