Napoli – Spaccio di stupefacenti, in manette 23enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Paolo, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato nei pressi dei giardinetti pubblici di via Luigi Rizzo un giovane a bordo di una vettura che ha consegnato qualcosa ad un uomo in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno bloccati trovando l’acquirente in possesso di una bustina contenente marijuana mentre lo spacciatore aveva nella sua auto 4 bustine della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 9 grammi, un involucro con 1,1 grammi circa di hashish e 211,40 euro.

M. A., 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato.