Napoli – Spaccio di sostanze stupefacenti, nei guai 25enne

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Sebeto hanno notato nei pressi di uno stabile un uomo che, alla loro vista, ha tentato di entrare frettolosamente nel portone.

I poliziotti lo hanno bloccato nelle rampe delle scale dell’edificio trovandolo in possesso di un involucro con 2 grammi circa di marijuana e 725 euro.

F.S, 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.