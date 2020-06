Napoli- Spaccio di sostanza psicotropa, arrestato 26enne del Gambia

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Milano alcune persone che, alla loro vista, si sono allontanate velocemente.

I poliziotti hanno bloccato un uomo trovandolo in possesso di 558 compresse di benzodiazepine e della somma di 50 euro.

Lamin Conteh, 26enne del Gambia con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza psicotropa e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.