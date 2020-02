Napoli- Spaccio di droga, rinvenuti 18 involucri di marijuana e la somma di 70 euro. Arrestato 35enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via San Giuseppe Calasanzio uno straniero che ha consegnato un involucro a una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato l’uomo e gli hanno rinvenuto indosso 18 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 50 grammi e la somma di 70 euro.

Monday Oriohu, 35enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.