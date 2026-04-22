Napoli – Spaccio di droga, quattro arresti in città

Scampia: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Giuseppe Fava, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota da un altro soggetto, ha prelevato qualcosa nei pressi di una serranda.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 50 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, nei pressi della serranda in questione, sono stati rinvenuti 15 involucri di eroina del peso complessivo di circa 5 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Casalnuovo di Napoli: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Cesarea a Casalnuovo di Napoli, hanno controllato il 18enne, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 40 grammi, un altro di marijuana del peso di circa 3 grammi e di 30 euro.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri due involucri di cocaina del peso di 10 grammi circa ed uno di cocaina “rosa”.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Mercato: destinatari di un mandato di arresto internazionale. Arrestati due soggetti dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini estradizionali di un 62enne ed una 56enne, entrambi di origini algerine, destinatari di mandato di arresto, esteso in campo internazionale, emesso nel 2020 dalle autorità algerine, per i reati di riciclaggio di denaro e violazione delle normative sui cambi valutari e sui movimenti di capitali da e verso altri Paesi.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso una struttura ricettiva in zona Mercato a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati.

Pertanto, i poliziotti hanno immediatamente raggiunto la struttura e controllato i prevenuti, accertando che, nei confronti degli stessi, pendeva il provvedimento sopra citato.

Pendino: sorpresi a cedere droga. Tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne ed una 37enne, entrambi napoletani, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in zona Pendino, hanno notato un frequente un viavai di persone da un appartamento della zona.

I poliziotti, insospettiti, hanno posto in essere un servizio di osservazione ed hanno notato il 50enne e la 37enne che, da una finestra dell’abitazione, hanno ceduto qualcosa ad un altro soggetto in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia i prevenuti, che sono stati trovati in possesso di 35 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 16 grammi e di 400 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo all’interno dell’abitazione, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga ed altri 1.020 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.