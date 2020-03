Napoli – Spaccio di droga in piazza San Giovanni Maggiore, arrestati 22enne e 23enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli due persone consegnare qualcosa ad un giovane in cambio di una banconota.

I poliziotti hanno bloccato i due spacciatori rinvenendo tre bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 3 grammi e la somma di 5 euro ricevuta poco prima.

G.F., 22enne napoletano, e H.A., 23enne nigeriano, sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.