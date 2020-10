Napoli – Spaccio di droga, in manette 41enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in corso San Giovanni due persone che, dopo essere uscite da un’abitazione, si sono allontanate frettolosamente.

I poliziotti hanno controllato l’appartamento e lì hanno sorpreso un uomo in possesso di 16 stecche di hashish del peso complessivo di circa 47 grammi, di un bilancino, di un coltello con una lama della lunghezza di 4,5 cm, di diverso materiale per il confezionamento della droga e di 200 euro.

A. P., 41enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.