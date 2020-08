Napoli – Spaccio di droga, denunciato 38enne e arrestato 44enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via G. Manzo hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno bloccato rinvenendogli indosso 7 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 1,5 grammi.

G.D.E. 38enne napoletano, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, inoltre, in via Padre Ludovico da Casoria gli agenti hanno notato due persone che si scambiavano qualcosa in cambio di una banconota e, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti le hanno bloccate trovandole in possesso di un involucro contenente

0,20 grammi circa di cocaina e della somma di 13 euro.

B. C., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro, un algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sanzionato amministrativamente.