Napoli – Spaccio di droga, arrestate due persone

Lunedì sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vicoletto Tronari diverse persone che si avvicinavano ad un uomo per poi allontanarsi, dopo pochi minuti, nei vicoli adiacenti.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 2 ovuli di eroina del peso di circa 15 grammi, nascosti in bocca, e di altri tre ovuli della stessa sostanza del peso di circa 4 grammi occultati nelle tasche.

Inoltre, presso l’abitazione, hanno sorpreso un’altra persona in possesso di circa 22 grammi di eroina, di un bilancino di precisione e della somma di 70 euro.

Ahmed Himid, 47enne già destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso il 6 febbraio scorso per reati in materia di stupefacenti, e Mnkondo Omari Hamad, 55enne, entrambi cittadini della Tanzania, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.