Napoli – Spaccio, arrestata 39enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Salvator Rosa, via Battistello Caracciolo e via Conte della Cerra.

Nel corso dell’attività sono state identificate 221 persone, di cui 83 con precedenti di polizia, controllate 54 autovetture e 58 motoveicoli di cui 8 sottoposti a sequestro amministrativo e 3 sottoposti a fermo amministrativo.

Inoltre, sono state contestate 25 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancata copertura assicurativa, divieto di accesso, divieto di sosta, mancanza di documenti di circolazione e mancata revisione periodica, elevando sanzioni per un totale di 39.130 euro

Nella serata, invece, in piazzetta San Gennaro a Materdei i poliziotti hanno fermato una donna, D.B, 39enne napoletana con precedenti di polizia, che è stata trovata in possesso di circa 8 grammi di hashish, e l’hanno arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.