Napoli – Spacciava droga, arrestata 34enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via del Sebeto una donna che dal balcone della propria abitazione ha lanciato una busta sulla tettoia di un appartamento del piano inferiore.

I poliziotti, dopo aver recuperato la busta, contenente undici involucri di cocaina del peso complessivo di 132 grammi, si sono diretti presso l’abitazione della donna che è stata bloccata sulle scale dello stabile mentre stava tentando di lasciare l’appartamento.

M.D.V., napoletana di 34 anni, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.