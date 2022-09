Napoli – Spaccia ai giardinetti pubblici in pieno giorno, arrestato 31enne

Nel primo pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza Garibaldi hanno notato un uomo, all’interno di un’area giochi per bambini, avvicinarsi ad alcuni adolescenti per poi consegnare qualcosa ad una donna in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e, dopo un breve inseguimento, bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 53 dosi con circa 8 grammi di cocaina, 31 involucri contenenti circa 8 grammi di eroina, 7 stecche di hashish del peso di circa 20,54 grammi, 2 telefoni cellulari e 145 euro; inoltre, l’acquirente è stata fermata con 2 dosi di eroina ed è stata sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

S.T., 31enne della Costa d’Avorio con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.