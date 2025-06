Napoli – Sottrae un telefono ad una donna, arrestato 43enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano, con precedenti di polizia, per furto con strappo; lo stesso è stato, altresì, denunciato per riciclaggio.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via San Biagio dei Librai per la segnalazione di un soggetto che aveva appena strappato dalle mani il telefono cellulare ad una giovane donna. Dopo alcuni minuti, i poliziotti hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che gettava qualcosa nei pressi di un bidone per la raccolta dei rifiuti.

Gli operatori lo hanno quindi fermato, ma il predetto, in quei frangenti, si è disfatto di un telefono cellulare che, dai successivi controlli, è risultato essere il telefono rubato poco prima alla donna. Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che lo scooter sul quale il prevenuto viaggiava era provento di furto e allo stesso era stata apposta una targa non corrispondente al numero di telaio.