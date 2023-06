Napoli – Sottrae un cellulare e tenta di darsi alla fuga spintonando un uomo: denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Nazario Sauro angolo via Marino Turchi, per una segnalazione di un uomo fermato dopo aver sottratto un telefono.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo per un 28enne marocchino accertando che poco prima si era impossessato dello smartphone di una donna per poi darsi alla fuga; il fratello della stessa, dopo aver localizzato il cellulare in via Sauro e chiamato il 113, aveva individuato l’uomo chiedendogli di restituirgli il telefono ma, di fronte al suo rifiuto, ne era nata una colluttazione fino a quando sono arrivati gli agenti.

Inoltre, i poliziotti hanno trovato il 28enne in possesso di due smartphone, di cui uno corrispondente a quello sottratto poco prima mentre l’altro risultava rubato il 1° giugno scorso, pertanto gli operatori hanno contattato la proprietaria per restituirlo; quest’ultima, presso gli uffici di polizia, ha riconosciuto l’uomo come colui che, subito dopo il furto, aveva risposto alla sua utenza telefonica intimandole di consegnargli 200 euro per riavere il telefono.

Il 28enne con precedenti di polizia è stato denunciato per rapina impropria e tentata estorsione.