Napoli – Sostanze stupefacenti, arrestato 25enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Nolana il 25enne confabulare con altri soggetti.

Il predetto, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato invano di eludere il controllo, ma è stato bloccato e trovato in possesso di 151 compresse di un farmaco, classificato come sostanza stupefacente o psicotropa, e di 70 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.