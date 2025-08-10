Il Napoli batte il Sorrento nel quarto test a Castel di Sangro. Azzurri subito avanti con un colpo di testa di Lucca. A metà tempo McTominay in diagonale firma il 2-0. Nella ripresa destro preciso di Hasa, dopo una bella azione di Vergara, che fissa il 3-0. A 5 minuti dal termine giunge il tap in vincente di Lukaku, su assist di Zanoli, per il 4-0 finale.
NAPOLI: Milinkovic-Savic (70′ Contini); Mazzocchi, Marianucci, Beukema (70′ Obaretin), Spinazzola (70′ Vergara), Hasa (79′ Coli Saco), Gilmour, McTominay, Neres (46′ Zanoli), Noa Lang (87′ Ambrosino), Lucca (70′ Lukaku). All. Antonio Conte
SORRENTO: De Sorbo; Fusco, D’Ursi, Cuccurullo, Plescia, Solcia, Franco, Cangianiello, Di Somma, Paglino, Colombini. All. Mirko Conte
Arbitro: Marotta di Sapri
Marcatori: 12′ Lucca, 22′ McTominay, 75′ Hasa, 85′ Lukaku
Fonte e foto sscnapoli.it
