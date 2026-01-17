Napoli – Sorpreso in casa con sigarette di contrabbando, droga e banconote: arrestato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 63enne napoletano per contrabbando di tabacchi lavorati esteri, per falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete contraffatte o alterate e per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 1.042 stecche di tabacchi lavorati esteri (TLE) per un peso complessivo di circa 208 kg, una busta contentente circa 260 grammi di cocaina, 1300 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa, nonchè 417.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio presumibilmente contraffatte.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.