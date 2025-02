Napoli – Sorpreso in casa con la droga, fermato 34enne

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 34enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato l’abitazione di un soggetto in corso San Giovanni a Teduccio dove hanno rinvenuto, ben occultato, un panetto di hashish del peso di circa 60 grammi, alcuni involucri di cocaina, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 165 euro suddivisi in banconote di vario taglio ed un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da tre telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.