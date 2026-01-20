Napoli – Sorpreso in casa con droga e armi, fermato 20enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 2 barattoli contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 210 grammi, un involucro contenente hashish per un peso complessivo di circa 110 grammi, una busta contenente cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.870 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto una pistola semiautomatica Browning rifornita con 9 cartucce cal. 9, una scatola contenente 35 cartucce dello stesso calibro, un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) e 2 telecamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.