Napoli – Sorpreso in casa con circa 2 kg di droga: arrestato 31enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Francesco Saverio Correra, hanno controllato un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

Insospettiti dal comportamento del prevenuto, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione, dove hanno rinvenuto ben 530 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 1,7 kg, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 450 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.