Napoli – Sorpreso con una pistola e droga in casa, fermato 45enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 45enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per resistenza a Pubblico Ufficiale, detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione.

Nello specifico, gli agenti dei Commissariati Decumani e Vicaria, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso un’abitazione del centro storico.

Giunti immediatamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito di essere impossibilitata a rientrare nell’abitazione poiché era presente il marito.

Gli operatori hanno individuato l’uomo all’interno dell’appartamento, seduto ad un tavolo, mentre stava consumando sostanza stupefacente e con accanto una pistola; l’indagato, alla vista degli operatori, ha tentato di scagliarsi contro di essi, ma è stato prontamente bloccato con non poche difficoltà.

I poliziotti hanno rinvenuto sul tavolo una pistola semiautomatica cal. 7.65 con 5 cartucce, una shopper contenente 4 cartucce cal. 7.65 e altre 7 cal. 6.35. In un altro sacchetto sono stati rinvenuti circa 5 grammi cocaina, uno di hashish ed un bilancino di precisione.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli agenti hanno accertato che la pistola era provento di furto.