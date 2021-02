Napoli – Sorpreso con una pistola, arrestato 26enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Evangelista Torricelli hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è disfatto frettolosamente di una busta ed ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo bloccato, hanno recuperato la busta contenente una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa e completa di caricatore con 7 cartucce.

L. D. L., 26enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto, detenzione e ricettazione di arma comune da sparo e relativo munizionamento.