Napoli – Sorpreso con una pistola a salve, denunciato 37enne

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile e gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in Strettola Santa Teresa degli Scalzi un uomo a bordo di un veicolo rinvenendo, occultati sotto il sedile, un passamontagna e una pistola a salve priva di tappo rosso con una cartuccia all’interno del caricatore.

M. C., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi.