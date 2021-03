Napoli – Sorpreso con una mazza da baseball e una catena, denunciato 28enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Manzoni per una segnalazione di un furto di pneumatici.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato quattro uomini a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo cambiando direzione di marcia.

Gli agenti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo nel portabagagli una mazza da baseball in ferro della lunghezza di circa un metro e, nel portaoggetti, una catena in ferro della lunghezza di circa 120 cm priva di lucchetto.

Un 28enne napoletano è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere, mentre gli altri tre occupanti del veicolo, napoletani tra i 19 e i 28 anni di cui uno con precedenti di polizia, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.