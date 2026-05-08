Napoli – Sorpreso con un documento falso, fermato 25enne

Napoli – Sorpreso con un documento falso, fermato 25enne

La Questura di Napoli ha intensificato i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, volti anche al contrasto dei reati predatori.

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne, con precedenti di polizia, per uso, detenzione e fabbricazione di documento falso valido per l’espatrio; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in piazzetta Nilo, hanno effettuato un controllo nei confronti del 25enne, a seguito del quale è emerso che la carta di identità esibita era stata alterata, poiché presentava diverse incongruenze; il prevenuto è stato, inoltre, trovato in possesso di una tessera sanitaria, risultata anch’essa alterata.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.