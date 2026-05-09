Napoli – Sorpreso con un coltello, fermato 35enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne, con precedenti di polizia, per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola e personale della DIGOS, impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione della visita di Sua Santità Papa Leone XIV, hanno notato, in corso Umberto I, un soggetto con fare circospetto e lo hanno sottoposto a controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il prevenuto è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 22 cm, ben occultato sulla propria persona.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.