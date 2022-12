Napoli – Sorpreso con un coltello, denunciato 52enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Brecce a Sant’Erasmo per la segnalazione di una persona armata di coltello all’esterno di un esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal responsabile dell’attività commerciale il quale, indicando un uomo, ha raccontato che poco prima, quest’ultimo lo aveva minacciato con un coltello dopo essere stato invitato ad allontanarsi.

Gli operatori lo hanno disarmato e bloccato trovandolo in possesso di un coltello con la lama di 12cm; un 52enne croato è stato denunciato per minacce aggravate e porto di armi od oggetti atti ad offendere.