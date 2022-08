Napoli – Sorpreso con un coltello, denunciato 26enne

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toscano hanno notato due uomini che, alla loro vista, hanno cambiato direzione tentando di eludere il controllo.

I poliziotti li hanno fermati trovando uno di essi in possesso di un coltello con la lama di 6 cm e di un pezzetto di hashish del peso di circa 4 grammi, mentre l’altro uomo è stato trovato in possesso di una bustina contenente circa 1,1 grammo di marijuana.

Un 26enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per lo stesso motivo.