Napoli – Sorpreso con un coltello, denunciato 20enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato un uomo in via Miccoli trovandolo in possesso di un coltello a scatto della lunghezza di 19 cm.

Un 20enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti offendere.