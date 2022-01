Napoli – Sorpreso con smartphone rubati, arrestato nigeriano

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Soprammuro hanno visto un uomo che ha consegnato, in cambio di denaro, un telefonino a due persone a bordo di uno scooter che, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato l’uomo trovandolo in possesso di 14 cellulari di cui non ha saputo giustificare la provenienza, tre dei quali sono risultati rubati, e 880euro.

I. A., 30enne nigeriano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché denunciato per ricettazione.